Ученые открыли новый материал, который может обладать двумя типами сверхпроводимости

Физики из MIT вместе с коллегами продемонстрировали экзотическую форму сверхпроводимости в новом материале, который был синтезирован год назад. Хотя она была предусмотрена 60 лет назад, до сих пор этот вид сверхпроводимости не получалось стабилизировать.

Исследователи также обнаружили, что этот материал в потенциале может после определенных изменений обнаруживать и другую, не менее экзотическую форму сверхпроводимости. Специалисты по квантовой механике открыли новый материал, который обнаруживает экзотические квантовые свойства на макроскопическом уровне.

Интересно Ученые создали новый метод передачи данных – как он работает

В этом случае новый материал – сверхпроводник. Его можно сравнить с тортом, один слой которого – тончайшая пленка сверхпроводящего материала, а второй – прокладка, которая разделяет и защищает его.

Расположив несколько пар таких слоев друг поверх друга, ученые получили макроскопический кристалл, который человек может взять в руки. При этом он ведет себя как двухмерный сверхпроводник.

Главные фишки нового материала

Исследовав находку, ученые обратили внимание на то, что это сверхпроводник особого типа – конечного импульса (finite momentum) – который был предсказан в 1960-х годах. Его отличие в том, что манипулируя его элементами можно создавать различные разновидности сверхпроводимости внутри одного и того же материала.

Но это еще не все: физики выяснили, что их материал имеет также ингредиенты другого экзотического типа сверхпроводимости. Топологическая сверхпроводимость вызывает движение заряда вдоль краев или границ. В этом случае заряд может перемещаться по краям каждой области внутреннего паттерна сверхпроводимости.

Теперь ученые пытаются ответить на вопрос, действительно ли этот материал способен к топологической сверхпроводимости и, если это так, можно ли совместить два типа и что это даст.