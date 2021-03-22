Ученые открыли метод массового производства фотоэлементов из перовскита
Американские и китайские ученые нашли новый, упрощенный процесс производства стабильных перовскитовых солнечных элементов. Новый метод обещает решить ключевую проблему, которая не позволяла до сих пор наладить массовое производство и коммерциализацию этой перспективной технологии возобновляемой энергетики.
Источник:EurekAlert
Перовскитовые фотоэлементы не первое десятилетие считаются достойным конкурентом кремниевым. Однако их коммерциализации мешает отсутствие соответствующего решения основной проблемы отрасли: масштабирование производства производительных солнечных элементов из перовскита.
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Суть нового метода изготовления панелей из перовскита
Команда специалистов из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе и Национального университета Тайваня разработала одноэтапный метод покрытия центрифугированием с использованием жидкого растворителя сульфолана. Этим материалом покрывается предшественник перовскита, из которого во время химической реакции возникает перовскитовый Кристалл.
Процесс позволяет получить высокопроизводительные фотоэлементы большой площади с высокой производительностью. В результате получаются два модуля с большой активной областью, один около 16 кв. см, второй почти 37 кв. см. Их КПД преобразования солнечного света в электричество составляет 17,58% и 16,06%, соответственно. Кроме того, у них высокий эксплуатационный срок службы.
Еще одним препятствием для промышленного производства перовскитовых фотоэлементов является узкий производственный интервал – время, за которое пленка должна быть нанесена на подложку. Для получения равномерного слоя этот процесс не может выходить за рамки нескольких секунд. Однако благодаря использованию сульфолана интервал увеличился до 90 секунд.
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