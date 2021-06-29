Исследователи из Университета Бригама Янга (США) изучили факторы, мотивирующие троллей – людей, публикующих в интернете комментарии оскорбительного характера для разжигания споров. Работу опубликовали в журнале Social Media and Society.

Интересно Вдохновленные природой: как создавался дизайн наушников Huawei FreeBuds 4i

Черты троллей

Интернет-тролли несут темные черты личности, включая психопатию, нарциссизм, садизм и макиавеллизм,

– заявили авторы работы.

Макиавеллизм – это черта личности, которая обозначает хитрость, способность манипулировать и стремление использовать любые средства, необходимые для получения власти.

– это черта личности, которая обозначает хитрость, способность манипулировать и стремление использовать любые средства, необходимые для получения власти. Признаки психопатии – это социально безответственное поведение, а также игнорирование или нарушение прав других.

– это социально безответственное поведение, а также игнорирование или нарушение прав других. Кроме того таким людям свойственно злорадство – получение удовольствия от несчастий других. Команда также отметила, что те, кто страдает злорадством, не беспокоятся о сказанном и их не волнует, как их слова и действия влияют на тех, кто находится по ту сторону экрана. Они рассматривают троллинг как способ общения, а не стремление самоутвердиться.

Люди, которые демонстрируют черты, известные как "темная триада", более склонны демонстрировать троллинг-поведение, если они получают удовольствие от пассивного наблюдения за страданиями других,

– подчеркнули авторы исследования.