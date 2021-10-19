В процессе моделирования ученые применили самые современные рабочие модели. Они учитывают сложные химические реакции, которые могут возникать в стратосфере из-за воздействия дыма. Исследование все опубликовало опубликованное в журнале Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

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Последствия ядерной войны

В 1980 годах появились первые такие предсказания на случай войны с применением атомных бомб. Тогда они описывали ядерную зиму: она наступает вследствие задымления и блокирования доступа солнечного света (как после самих взрывов, так и в результате пожаров, к которым они приведут). Современная модель утверждает обратное.

Первоначальный тепловой эффект ядерных взрывов приведет к разрушению озонового слоя и нагреванию стратосферы.

Глобальное применение оружия приведет к потере озонового слоя в среднем на 75 процентов в течение 15 лет, а региональная уничтожит 25 процентов озонового слоя за 12 лет.

Но не только сами взрывы будут способствовать потере озона. Дым, который они по себе оставят, приведет к уменьшению фотохимических реакций, что помешает естественным атмосферным взаимодействиям.

Сначала дым действительно заблокирует солнечные лучи. Однако рассеется он уже через несколько лет. Тогда через поврежденный озоновый слой к Земле пробьются губительные ультрафиолетовые лучи – наиболее опасная часть спектра, которая сейчас блокируется атмосферой.

Ультрафиолет влияет на все живые организмы и на большинство процессов. Вероятнее всего терпят крах целые экосистемы.

Люди, которые переживают взрывы, будут страдать от агрессивного рака кожи.

Сельское хозяйство также подвергается разрушительному воздействию. Это приведет к нехватке продовольствия.

Адаптация к новым условиям в этом случае не сработает, говорят ученые.

Температуры продолжат расти, как и УФ-излучение.

Исследователи при этом предупреждают: такие последствия будет иметь как глобальный, так и локальный конфликт с применением ядерного оружия – они затронут всех, кто выживет.