Ученые одели на ежей рюкзаки с GPS-трекерами: для чего это им

Обычные ежи, завезенные людьми в Новую Зеландию, круглый год проводят в местных горах, на зиму впадая в спячку. Ранее зоологи предполагали, что в альпийской зоне эти насекомоядные держатся только в теплое время года, а с приходом холодов спускаются в долины. Опровергнуть данную идею помогли GPS-трекеры, с помощью которых зоологи обозначили шесть самок ежей.

Ученые отмечают, что новые данные помогут эффективнее бороться с этим инвазивным видом, который наносит серьезный вред новозеландским экосистемам. Дикая природа Новой Зеландии сильно страдает от чужеродных видов, попавших на архипелаг благодаря человеку.

К теме Как змеи помогают ученым контролировать радиацию в Фукусиме

Исследование миграции новозеландских ежей

Команда зоологов во главе с Николасом Фостером из Университета Отаго сосредоточила внимание на обычных ежах, которые попали в Новую Зеландию в XIX веке и широко расселились по Северному и Южному островам. Как и другие завезенные млекопитающие, эти насекомоядные негативно влияют на местную экосистему, в частности, разоряют птичьи гнезда. Кроме того, на новом месте они меняют привычки:

зимуют по несколько особей в одном гнезде;

и чаще поедают растительные корма.

Фостер и его коллеги решили выяснить, как ежам удается выживать в новозеландских горах, где они встречаются до 2000 метров над уровнем моря. Исследователи выдвинули гипотезу, что ежи живут в альпийской зоне только летом, когда здесь много еды, а с приходом зимы, чтобы избежать сильных холодов, спускаются в долины. Здесь они могут дольше сохранять активность, накапливать больше жира и меньше времени проводить в спячке.

Хотя миграции не характерны для ежей, авторы предположили, что такая стратегия может повысить выживаемость этих насекомоядных во время критического периода зимней спячки, который не переживают до трети взрослых особей.

Зачем ежам одели рюкзаки с GPS-трекерами

Чтобы проверить идею о миграции, ученые отправились на Южный остров Новой Зеландии. С января по март 2020 года, то есть в течение южного лета, они поймали на высоте 1550 – 1800 метров шесть взрослых самок ежей и обозначили их рюкзачками с GPS-трекерами.

Раз в две-три недели замеченных особей повторно отлавливали, чтобы взвесить и заменить разряженные датчики новыми. Исследование завершилось с приходом южной зимы, в апреле-мае, через несколько недель после того, как ежи, живущие в долинах Южного острова, впадают в спячку. За это время две самки успели родить детенышей.

Результаты исследования

Фостеру и его соавторам не удалось обнаружить никаких свидетельств, что ежи покидают альпийскую зону после того, как здесь наступают холода и выпадает снег. Вместо этого четыре из пяти особей, доживших до конца исследования, остались на той же высоте, где провели лето и осень, и впали в спячку в гнездах. Только один еж в начале зимы спустился чуть ниже, однако в конце мая зоологи обнаружили его спящим в гнезде на той же высоте, где он жил в теплое время года.

Интересно, что уже в середине марта ежи порой становились неактивными на срок до трех дней. Поскольку снег к тому времени еще не выпал, скорее всего, они реагировали на временное понижение температуры.

Интересно На сколько процентов человек отличается от неандертальцев

Таким образом, ежи научились жить в новозеландских горах в течение всего года, впадая в спячку в самую суровую пору. Судя по всему, они не мигрируют в долины из-за того, что затраты на такое путешествие перевешивают выгоду от более длительного периода кормления и более мягких температур. При этом спячка ежей даже в самых холодных регионах Новой Зеландии длится меньше, чем в северных частях Европы, где она может длиться до восьми месяцев.