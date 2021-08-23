Ученые оценили количество межзвездных объектов в Солнечной системе: исследование

Несмотря на все наши телескопы и мощности, межзвездных объектов было выявлено только два: астероид Оумуамуа и комета Борисова. Прямо скажем – не очень много. И появились расчеты, в которых говорится, что таких объектов в Солнечной системе должно быть на порядок больше.

Расчеты провели два ученых с кафедры астрономии Гарвардского университета: Амир Сирадж и скандальный Ави Леб. Согласно исследованию астрономов, объектов, которые образовались возле других звезд в Солнечной системе должно быть огромное количество. Но почему мы обнаружили лишь два таких объекта?

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Где "прячутся" межзвездные объекты

Облако Оорта – это гипотетическая область Солнечной системы, которая значительно удалена от Солнца. В Облаке сконцентрированы ледяные осколки. Именно оттуда к "нам" прилетают долгопериодические кометы. Считается, что Облако Оорта образовалось из остатков материала, из которого сформировалась сама Солнечная Система, а также из объектов, которые были выброшены гравитацией планет из внутренних областей системы.

И Сирадж с Лебом предполагают, что большую часть гипотетического Облака составляют межзвездные объекты. Поскольку напрямую мы не можем доказать даже существование Облака Оорта, то и определить соотношение межзвездных объектов и объектов, созданных возле Солнца тоже не можем. Поэтому остается использовать расчеты, которые сделали ученые.

Также ученые отмечают, что межзвездными объектами наполнены и внутренние районы Солнечной системы. Выявить нам их не удается из-за ограничений в технике. И запуск новой обсерватории Large Synoptic Survey Telescope в 2022 году, уверены ученые, поможет выявить многочисленных межзвездных гостей.