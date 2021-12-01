Гигантские тиранозавры были, вероятно, великолепными хищниками, которые знали как искать добычу. Но исследований никогда не бывает много, поэтому палеонтологи взяли череп ящера в возрасте 68 миллионов лет, чтобы провести ему компьютерную томографию. Оказалось, что у животного была болезнь костей – остеомиелит.

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Исследуемый череп тираннозавра / фото Phys

Больной тиранозавр

Ученые использовали клинический томограф, который делал изображения благодаря так называемой двухэнергетической компьютерной томографии (dual-energy computed tomography, DECT). Благодаря этому удалось просканировать и получить изображение левой нижней челюсти древнего хищника.

Ученые увидели там утолщение, которое доходило до корней одного из зубов. В этом же утолщении была обнаружена высокая концентрация фтора, что свидетельствовало об уничтоженной плотности костной ткани. Ученые сделали вывод, что тираннозавр болел остеомиелитом – инфекционным воспалением костей.



Опухоль на челюсти тираннозавра / фото Phys

Напомним, что тиранозавры прекратили свое существование примерно 66 миллионов лет назад, во время Мелового вымирания. Но эта биологическая катастрофа вызвала развитие других видов, что переросло в "видовой взрыв".