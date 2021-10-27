Ученые обнаружили свидетельства древней жизни на драгоценных камнях

В мире существует множество видов драгоценных и полудрагоценных камней. Люди с удовольствием покупают драгоценности, которые позволяют им выделиться среди других. Но мало кто задумывается, что камни, например, рубинов могут скрывать в себе свидетельства существования жизни, которой миллиарды лет.

Рубины – это красноватый драгоценный камень, разновидность минерала корунда. Одни из древнейших месторождений рубинов были обнаружены на острове Гренландия. Ученые исследовали геологию драгоценного камня, чтобы лучше понять условия, которые необходимы для его возникновения. Однако неожиданно сделали совсем другое открытие – следы древней примитивной жизни прямо на рубинах.

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Рубины в естественном виде / Фото Valerio

Гренландские рубины и древняя жизнь

Основную массу рубинов добывают на Шри-Ланке, в Таиланде, Мьянме, Мозамбике и Танзании. Но недавно были открыты новые месторождения значительно севернее – на острове Гренландия, Дания. Также оказалось, что эти месторождения состоят из драгоценных камней, которые чуть ли не самые старые среди всех остальных, так как их возраст составляет до 3,1 миллиарда лет.

Исследуя драгоценный минерал, ученые обнаружили, что образец содержал в себе углерод в виде графита. Такое открытие было довольно необычным. Доля углерода-12 составляла около 98% от всего графита.

Ученые, проведя дополнительные исследования, решили, что это останки древней жизни, возрастом около 2,5 миллиардов лет. Вероятно, речь идет о цианобактерии.

Таким образом, предполагают ученые, именно древняя жизнь способствовала тому, что эти рубиновые породы вообще появились. После смерти микроорганизмов накапливался углерод, который менял химический состав окружающей среды и делал его более благоприятным для роста рубинов.