Люди с давних времен любили украшения. Это позволяло выделиться среди других вождю, духовному лидеру или удачливому воину. Перья соколов, когти орлов, кожа волка или медведя подходили как нельзя лучше. Особую роль играла вохра, которой можно было разрисовать себя или нарисовать что-то на стене. Этот пигмент играет важную роль в духовной культуре во время ритуалов. Но не только вохра позволяла раскрашивать.

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Минерал киноварь содержит ртуть / Фото Wikipedia

Опасная краска

На территории современной Испании есть крупнейшее в мире месторождение киновари, из которого добывают красный пигмент. Зовется месторождение Альмаден. Люди начали добывать киноварь около 7 тысяч лет назад, в неолите. К моменту начала медной эпохи или энеолита (начало около 5 тысяч лет назад) пигмент приобрел огромную социальную ценность, ведь использовался в духовных практиках, ритуалах и был ценным для вельмож. Проблема была в том, что киноварь более чем на 85% состоит из ртути.

Ученые исследовали 370 человек из 50 гробниц, которые расположены на территории Испании и Португалии. Эти люди жили во времена медного века (энеолита), бронзового века и античности. Исследовав их скелеты, ученые получили историю добычи киновари в течение 5 тысяч лет. Конечно, добывая ценный пигмент, работники травились ртутью, которая накапливалась в организме, что не способствовало улучшению здоровья. Более того, ею травились не только работники, но и духовные лидеры или кто-либо другой, который имел дело с киноварью.

Самые высокие уровни воздействия ртути наблюдались в начале энеолита, между 2 900 и 2 600 годами до нашей эры, что и является самым ранним свидетельством отравления веществом. Тогда эксплуатация и использование киновари значительно расширились по социальным и культурным причинам.

В костях людей был зарегистрирован уровень ртути до 400 ppm (промилле). Для сравнения, сегодня нормальным значением считают 1 – 2 промилле. Такие высокие значения отравления, по мнению исследователей, могут свидетельствовать о целенаправленном употреблении в ритуальных целях.