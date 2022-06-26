Стоит отметить, что открытие Thiomargarita magnifica (так назвали бактерию) крайне удивило ученых. А все потому, что, согласно моделям клеточного метаболизма, бактерии просто не должны достигать таких размеров. Ранее ученые предполагали, что верхний предел возможного размера примерно в 50 раз меньше, чем у нового вида.

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Это все равно что человек был бы ростом с гору Эверест,

– заметил Жан-Мари Уолланд, ученый из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и соавтор исследования.

Интересные факты об обнаруженной бактерии

Thiomargarita magnifica содержит в три раза больше генов, чем большинство других бактерий. Кроме того, она имеет очень необычную структуру: как правило, у бактерий ДНК свободно перемещается клеткой, но у нее ДНК связана с внутренними мембранами.

Теперь исследователи должны выяснить, как бактерии эволюционировали до столь крупных размеров. Вероятно, таким образом они приспособились защищаться от хищников, став просто в сотни или даже тысячи раз больше своих естественных врагов.



Бактерия Thiomargarita magnifica / Фото Science

Однако такие огромные размеры имеют и свои минусы. К примеру, Thiomargarita magnifica потеряла некоторые ключевые преимущества бактерий, в том числе уникальную способность перемещаться и колонизировать новые ниши. Оставив микроскопический мир, эти бактерии изменили способ взаимодействия с окружающей средой.

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Другие открытия в мире бактерий

Профессор Сохин Чой из Бингемтонского университета много лет работает с бактериями, однако предмет его исследований и экспериментов достаточно нестандартен. Он работает над созданием биобатарей, генерирующих электричество вследствие взаимодействия микроорганизмов. Ему удалось добиться очень интересных результатов и он не собирается останавливаться.

Вместе с коллегами Сохин Чой создал биобатарею, работающую в течение нескольких недель абсолютно автономно. В ней используются три вида бактерий, каждый – в отдельных камерах друг над другом. Подробнее об этом открытии мы писали в нашем материале.