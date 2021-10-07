Ученые обнаружили рой астероидов, которые могут представлять опасность для Земли

Многочисленные метеорные потоки позволяют людям насладиться красотой "падающих звезд". Не все потоки являются интенсивными настолько, чтобы поражать. Большинство из них маломощные. Например, так называемые Тауриды – метеорный поток со слабой интенсивностью. В максимуме количество метеоров достигает всего 5–7 штук в час. Но оказалось, что этот поток интереснее, чем считалось.

Метеорный поток Южные Тауриды достигает максимума 10 октября. Именно тогда можно увидеть 5–7 метеоров в час, которые сгорают в атмосфере. Возникли Южные Тауриды благодаря комете Энке и состоят из материала, который был выброшен из тела кометы путем сублимации веществ. Ученые исследовали метеорный рой Тауридов и обнаружили в нем два ранее неизвестных тела. Это оказались астероиды с диаметрами 200 и 300 метров. Проведя более тщательные исследования, обнаружили еще более 80 астероидов. И все они потенциально могут врезаться в Землю.

Читайте на сайте Метеор, метеорит, метеороид: что это такое и чем отличаются эти объекты

Движение метеороидов потока Тауриды в пространстве: смотреть видео

Опасность Тауридов

Обнаружение двух астероидов с диаметрами 200 и 300 метров свидетельствует о том, что комета Энке не могла их породить, ведь эти космические тела слишком велики. Поэтому ученые предположили, что около 20 тысяч лет назад по этой орбите двигалось гораздо большее космическое тело.

Гипотетическая комета раскололась на обломки, породив и комету Энке, и рой астероидов. Причиной фрагментации, вероятно, стала неоднородная структура древнего космического тела и сублимация летучих веществ.

Ученые проверили все доступные данные о метеорном потоке и узнали о существовании еще нескольких десятков астероидов разных размеров. Совокупно они обнаружили 88 крупных космических тел, которые прячутся в метеорном потоке. Из них большое количество до сих пор проявляет кометную активность.

Это открытие свидетельствует в пользу того, что Тунгусский метеорит, который упал на Землю 30 июня 1908 года, тоже принадлежал к этому рою астероидов, а именно – к Бета-Тауридам. В свою очередь это доказывает, что Тауриды – опасны для Земли и могут вызвать большие разрушения. Ученые даже предположили, что вымирание в позднем дриасе было следствием встречи Земли с астероидным роем Тауридов.