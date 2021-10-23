Ученые обнаружили планету, которая потеряла свою атмосферу из-за катастрофического столкновения

Столкновение в космическом пространстве – вещь обычная. А если мы говорим о раннем этапе формирования планетарной системы, то там без столкновений вообще не обойтись. Протопланеты постоянно подвергаются ударам больших или меньших тел, сливаются или разваливаются на куски. Оказалось, что такие удары могут буквально сносить атмосферу с космического тела.

Свидетельство катастрофического удара обнаружили у планеты, вращающейся вокруг звезды HD 172555 еще в 2009 году. Теперь ученые, проведя дополнительные наблюдения и исследования, смогли обнаружить факт того, что более крупный из двух объектов, которые столкнулись, потерял атмосферу (частично или полностью).

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Художественное видение столкновения массивных объектов / Фото Wikipedia

Подробнее о столкновении двух экзопланет

HD 172555 заинтересовала астрономов, ведь в ее протопланетном диске были обнаружены довольно необычные химические соединения. Речь идет о монооксиде углерода или угарном газе, который ученые обнаружили в огромных количествах. Комбинация количества газа, его расположение и удаленности от звезды заставили астрономов провести множество моделирований, чтобы выявить причину этого феномена.

Ученые сразу отмели вариант самостоятельного образования газа в протопланетном диске и версию выброса газа от огромного количества комет. Также угарный газ довольно уязвим для фотодиссоциации – ситуация, когда химическое соединение распадается под действием фотонов. Поэтому это поставило определенные временные ограничения на образование облака монооксида углерода.

Самым вероятным вариантом, по мнению ученых, остается именно сценарий катастрофического столкновения двух экзопланет. Во время происшествия у одной из них была уничтожена частично или полностью атмосфера, что и высвободило большое количество угарного газа в космическое пространство.

По оценке ученых событие произошло до 200 тысяч лет назад.

Столкнулись две протопланеты, размер которых может быть эквивалентен размеру Земли.

Относительная скорость объектов перед столкновением составляла примерно 10 километров в секунду.

Звезда HD 172555 довольно молодая – ее возраст составляет всего лишь 23 миллиона лет. Расположена она на расстоянии 95 световых лет от Солнца.