Ученые обнаружили новый источник воды на Земле

Вода – одна из основ жизни на Земле. Во Вселенной ее много, но ученые до сих пор не уверены, откуда ее столько взялось на Земле. Недавно появилась новая теория, которая, возможно, дает ответ на этот вопрос.

Одной из теорий того, откуда на планете взялись океаны воды – это "кометная теория". Это и логично, ведь многие кометы действительно содержат воду и другие элементы. Но ученые не прекращали поиски других вариантов, ведь на нашей родной Земле слишком много воды, если сравнить с другими каменистыми планетами. Оказалось, что еще одним источником воды может быть Солнце.

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Так выглядело Солнце 30 ноября 2021 года / Фото SDO

Солнце и вода

Казалось бы, что это контринтуитивно – Солнце снабдило Землю водой. Но ученые уверены, что именно так и было и наше светило давало нам не только тепло, но и было одним из источников воды. Дело в том, что солнечный ветер содержит в себе ионы водорода, которые оседали на микрометеоритах, метеоритах и астероидах, превращаясь в воду. Те сгорали в атмосфере или врезались в поверхность, наполняя планету водой. Выводы были сделаны на основе исследований образцов с астероида Итокава, реголит которого доставил на землю японский зонд "Хаябуса" в 2010 году.

Наличию на Земле больших запасов воды мы обязаны астероидам и кометам, которые эту воду "приносили". Теперь, как оказалось, Солнце также сделало свой вклад. Кроме того, плотная атмосфера, достаточная гравитация и комфортные температуры обеспечили сохранение воды и существование ее в жидком состоянии.