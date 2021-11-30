Одной из теорий того, откуда на планете взялись океаны воды – это "кометная теория". Это и логично, ведь многие кометы действительно содержат воду и другие элементы. Но ученые не прекращали поиски других вариантов, ведь на нашей родной Земле слишком много воды, если сравнить с другими каменистыми планетами. Оказалось, что еще одним источником воды может быть Солнце.

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Так выглядело Солнце 30 ноября 2021 года / Фото SDO

Солнце и вода

Казалось бы, что это контринтуитивно – Солнце снабдило Землю водой. Но ученые уверены, что именно так и было и наше светило давало нам не только тепло, но и было одним из источников воды. Дело в том, что солнечный ветер содержит в себе ионы водорода, которые оседали на микрометеоритах, метеоритах и астероидах, превращаясь в воду. Те сгорали в атмосфере или врезались в поверхность, наполняя планету водой. Выводы были сделаны на основе исследований образцов с астероида Итокава, реголит которого доставил на землю японский зонд "Хаябуса" в 2010 году.

Наличию на Земле больших запасов воды мы обязаны астероидам и кометам, которые эту воду "приносили". Теперь, как оказалось, Солнце также сделало свой вклад. Кроме того, плотная атмосфера, достаточная гравитация и комфортные температуры обеспечили сохранение воды и существование ее в жидком состоянии.