В районе Мертвого моря обнаружили минерал, известный ранее только в метеоритах

В окрестностях Мертвого моря, в историческом регионе Южный Левант на Ближнем Востоке, нашли минерал под названием Аллабогданит. Первое "знакомство" земной науки с ним состоялось еще в начале 2000-х в железном метеорите Онелло.

По химическому составу минерал относится к фосфидам – соединениям, содержащим фосфор. Назвали его в честь кристаллографа Аллы Богдановой.

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Чем особенное открытие

Минерал обнаруживали время от времени в различных метеоритах. Считалось, что на Земле его нет. Образуется он из другого минерала – баррингерита – и сохраняется в результате резкого сброса температуры и давления.

Однако ученые провели эксперименты и выяснили, что такой минерал способен сформироваться при давлениях, превышающих 25 гигапаскалей. Подобное давление на Земле может образовываться при столкновении с крупными метеоритами или на глубине более 500 километров в мантии.

Новый же образец Аллабогданита нашли в поверхностных породах формации Хатрурим в пустыне Негев в Израиле. Поэтому открытие, по словам исследователей, дает больше вопросов, чем ответов.

Кроме того, до сих пор в Южном Леванте не обнаруживали никаких свидетельств столкновения крупных метеоритов или горных пород, образовавшихся в мантии Земли. Однако такие следы могли быть стерты с поверхности в результате геологической эрозии.