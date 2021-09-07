Ученые обнаружили, куда делось вещество Солнечной системы

Солнечная система состоит не только из Солнца и планет. На орбитах вокруг Солнца вращаются многочисленные астероиды и кометы. Еще больше существует небольших объектов - метеороидов, миллиметровых и сантиметровых камней. Счет всех этих объектов идет на миллионы. Но прежде расчеты свидетельствовали, что астероидов должно быть значительно больше.

На заре формирования Солнечной системы вокруг Солнца вращался протопланетный диск из газа и пыли. Его частицы сталкивались и слипались, образуя планетезимали, которые позже превращались в большие объекты – планеты, малые планеты и спутники. Но не каждый планетезималь ждала такая судьба, ведь они сталкивались между собой, разрушаясь и сливаясь из-за этого. Считалось, что во время таких столкновений в пространство выбрасывается громадное количество обломков. Но мы их не наблюдаем. И теперь ученые, вероятно, знают почему.

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Куда делись многочисленные обломки

Наблюдая за Главным поясом астероидов между Марсом и Юпитером, ученые не нашли свидетельств многочисленных обломков, которые образовались от столкновения планетезималей. Ученые Аризонского университета решили "заняться" этим вопросом, построив компьютерную модель столкновений на раннем этапе формирования Солнечной системы.

Ранее считалось, что обломки от столкновений бомбили Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Но большое их количество оставалось в Главном поясе астероидов, или на других орбитах. Это должно было бы обеспечить не только определенное количество обломков, но и высокий уровень химического разнообразия.

Компьютерное моделирование показало, что обломки никуда не делись. Большого их количества просто не существовало. Дело в том, что во время столкновений планетезималей во многом образовывались не обломки, а газ. Газ мог оседать на планетах и ​​спутниках, рассеиваться в пространстве, или вообще покинуть Солнечную систему.

Новая модель объясняет "недостаток" астероидов и других объектов в Главном поясе астероидов.