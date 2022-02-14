Ученые провели наиболее сложное исследование классического высокотемпературного сверхпроводника YBCO – оксида соединения иттрия, бария и меди. Эксперименты показали, что при определенных условиях вывод его из равновесия с помощью лазерного импульса запускает эффект сверхпроводимости при температуре гораздо ближе к комнатной, чем ожидали исследователи.

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Другое дело, что оставалось непонятным, как продолжить это неравновесное или нестабильное сверхпроводящее состояние для длительного практического использования, например, в линиях электропередачи?

Люди думали, что несмотря на полезность таких исследований, они не очень перспективны для будущих применений. Но теперь мы показали, что фундаментальная физика этих нестабильных состояний очень похожа на физику стабильных состояний.

– сказал Джун-Сик Ли, сотрудник SLAC и руководитель международной исследовательской группы, проводившей исследования.

Что это значит

Это открывает огромные возможности, включая возможность того, что другие материалы могут быть переведены в переходное сверхпроводящее состояние с помощью света.

В серии экспериментов ученые доказали идентичность физических процессов переключения материала YBCO из сверхпроводящего состояния в нормальное как с помощью классического инструмента – электромагнитного поля, так и с помощью импульсов лазера. Это дает надежду, что сверхпроводимость при комнатной температуре может быть достигнута с использованием новых механизмов.