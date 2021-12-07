Ученые обнаружили элемент, который необходим для развития жизни

Говоря о жизни на Земле и о гипотетической жизни за пределами нашей родной планеты, мы всегда вспоминаем о воде. Но забываем, что существует и множество других химических элементов, которые также необходимы для нашего существования. Но какие из них критически важны для создания сложной жизни на планете? Ученые считают, что это железо.

Железо (ферум) – это важный химический элемент необходимый для жизни и роста организма. Ученые долгое время исследовали, есть ли взаимосвязь между образованием сложной многоклеточной жизни и наличием железа. Благодаря этому удалось выявить возможные механизмы влияния железа на развитие сложных форм жизни.

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Железо оказывает прямое влияние на развитие сложных форм жизни / Фото Images of Elements

Подробнее об исследовании

Первоочередные условия на планете и количество железа в каменистой коре определяются при формировании космического тела – тогда, когда железное ядро ​​"обрастает" каменной корой (мантией). Большое или малое содержание ферума в мантии планеты "обеспечит" невозможность образования жизни. В пример ученые приводят Меркурий (3% массы мантии приходится на железо) и Марс (18% массы мантии – железо).

Также важно то, что живым организмам нужно как-то "потреблять" железо. Дело в том, что раньше, миллиарды лет назад, ферум мог быть растворен в воде. Но около 2,4 миллиарда лет назад уровень кислорода резко вырос, что повлекло за собой реакцию с железом и сделало элемент нерастворимым. Поэтому живые одноклеточные организмы фактически потеряли доступ к важному химическому элементу.

И здесь начинается своеобразный замкнутый круг: железо нужно для развития жизни, а чтобы получить железо – нужно развиваться. Ученые считают, что именно тогда возникают такие формы взаимодействия как фагоцитоз, инфекционное и симбиотическое взаимодействие. Это позволяло одним организмам получать ценный "ресурс" от других или передавать его в обмен. Поэтому, говорят ученые, потребность в железе – это движущая сила эволюции и, следовательно, возникновение сложных форм жизни и взаимодействия между ними.