Ученые обнаружили, что вызывает "сбои" в формировании планет

Возле молодых звезд образуется протопланетный диск. Из него позже формируются планеты. Но оказалось, что деформация диска может помешать образованию новых объектов.

Протопланетный диск – это источник формирования планет. Именно материал диска "слипается" под действием гравитации, образуя все большие объекты. Но оказалось, что внешние факторы могут негативно повлиять на диск и искривить его. Это приведет к "сбою" в процессе образования планет.

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Искривленный протопланетный диск на начальной стадии / Фото Phys

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Протопланетный диск у звезд образуется из "излишков" материала, который остался в окружающем пространстве после формирования самого светила. Он закручивается вокруг звезды и со временем может образовывать спиральную структуру. Газ и пыль диска постепенно сбивается во всё большие объекты: так образуются планеты разных размеров, спутники, карликовые планеты, планетезимали, астероиды, кометы и метеороиды. Проще говоря – все в звездной системе, кроме самой звезды.

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Искривление протопланетного диска на поздних стадиях / фото Phys

Ученые, исследуя протопланетные диски, обнаружили довольно много дисков, которые почему-то не имели спиральной структуры и были деформированы и искривлены. Создав гидродинамические модели таких объектов, ученые обнаружили, что деформация способствует гравитационной нестабильности и вредит процессу формирования экзопланет. Также деформация приводит к разогреванию диска, а это также не способствует образованию новых объектов – газ должен быть холодным, чтобы слипнуться в кучу.

Причинами искривления структуры протопланетных дисков могут быть гравитационные сдвиги, которые вызваны, например, другими звездами, прошедшими близко от системы. Также деформация может возникнуть, если диск образовался вокруг двойной звездной системы. Несмотря на то, что звезды часто образуются в гигантских молекулярных облаках, они изначально расположены близко друг к другу – а значит гравитационно могут сильно влиять друг на друга. Поэтому искривление протопланетных дисков может оказаться очень частой "проблемой" для образования новых планет.