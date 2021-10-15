Венера могла бы быть близнецом Земли, поскольку по весу, размерам и строению почти идентична нашей планете. Но она гораздо ближе расположена к Солнцу, и это решило ее судьбу. Экстремальные температура и давление на поверхности Венеры даже близко не позволяют говорить о возможности жизни земного типа в таких условиях.

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Однако ученых волновала мысль, были ли у Венеры периоды с более благоприятными условиями? Например, были ли на ней океаны – потенциальные инкубаторы для зарождения жизни?

Предыдущие исследования позволяли предположить, что в прошлом Венера могла быть намного более гостеприимным местом с собственными океанами жидкой воды.

Исследование показывает, что на Венере никогда не было воды в виде океанов

Группа астрофизиков из Женевского университета (UNIGE) и Национального центра компетенции в области исследований (NCCR) PlanetS Швейцарии попыталась выяснить, была на Венере жидкая вода в виде океанов. Результаты опубликовали в журнале Nature. Если коротко, такого не было и не могло быть никогда.

Мы смоделировали климат Земли и Венеры в начале их эволюции более четырех миллиардов лет назад, когда поверхность планет была еще расплавленной. Связанные с этим высокие температуры означали, что любая вода должна была присутствовать в виде пара, как в гигантской скороварке,

– пояснил один из авторов статьи Мартин Турбе.

Для работы ученые взяли проверенные на практике модели поведения земной атмосферы, которые используются для симуляции климатических явлений, которые происходят на планете сегодня, и прогнозирования. С помощью модели ученые исследовали, как атмосферы двух планет будут развиваться со временем и могут ли при этом образоваться океаны.

С Землей все более или менее понятно, но для Венеры выяснилось, что в ее условиях водяной пар в атмосфере никогда не мог сконденсироваться и выпасть на планету дождем. Влага всегда оставалась в воздухе, чему способствовали атмосферные процессы в течение эволюции Венеры.



Поверхность Венеры в представлении художника / Фото Shutterstock

Причина такого поведения атмосферы – это близость Солнца и вызванные этой близостью явления в воздухе. В частности, облака на Венере формировались на ночной стороне и создавали сильнейший парниковый эффект, который никогда не давал возможности планете остыть достаточно для начала образования конденсата в атмосфере.

Земле с этим повезло гораздо больше. Более того, парниковый эффект на ранних этапах эволюции помог нашей планете не превратиться в ледяной мир, пока Солнце было относительно слабым. При этом условия для конденсации воды в атмосфере были благоприятными, и вода постепенно выпадала на ее поверхность и образовала природные водоемы, где, как считается, зародилась жизнь.

Выводы ученых – это пока лишь гипотеза, подкрепленная определенными наблюдениями за земным климатом. Проверить ее можно будет, изучив Венеру поближе, что собираются сделать космические агентства США, Китая и Индии ближе к концу текущего десятилетия.