Такое предположение сделала группа ученых под руководством профессора Йошизуми Миёси с Нагойского университета в Японии, которые проанализировали это явление. Однако почему северное сияние истощает озоновый слой, точной причины ученые пока не нашли.

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Исследование северного сияния

Согласно исследованию, Солнце из своих верхних слоев постоянно выбрасывает заряженные частицы, которые впоследствии создают солнечный ветер. Эти частицы врезаются в озоновый слой и попадают в магнитное поле, окружающее Землю.

Захваченные электроны выходят, чтобы попасть в термосферу в процессе взаимодействия с плазменными волнами. Это явление, известно как осадки, и отвечает за полярные сияния, но также оно вызывает разрушение озонового слоя. Почему так происходит, ученым пока что неизвестно.

Наблюдение за пульсирующими сияниями

Позже наблюдения ученых из Японии были направлены на пульсирующие сияния (ПСА), являющиеся типом слабых полярных сияний. Свои эксперименты команда координировала международной научной ассоциацией EISCAT, японским космическим кораблем Arase и сетью камер всего неба.

По данным Arase, захваченные электроны в магнитосфере Земли обладают широким диапазоном энергий. Это также указывало на присутствие явления под названием Альвеновские волны, усиливающее эти частицы. Альвеновские волны возникают в плазме в следствии электромагнитных сил.



Модель наблюдений / Фото The ERG science team

С помощью компьютерного моделирования наблюдений Arase было показано, что плазменные волны вызывают высыпания этих электронов. Электроны с широким диапазоном энергий оседают, вызывая ПСА, и легко проникают в атмосферу Земли. Как показал анализ данных EISCAT, эти электроны сразу же истощают локальную зону в мезосфере при попадании в нее.

ПСА возникают почти ежедневно. Они распространяются на больших территориях и длятся часами. Истощение озонового слоя в результате этих событий может быть значительным,

– скахав профессор Йошизуми Миёси.

Он добавил, что это только тематическое исследование. Нужно провести дальнейший статистический анализ, чтобы понять, насколько сильно разрушается озон в средней атмосфере. Это важно, ведь влияние этого явления на климат может сказаться на современной жизни.

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