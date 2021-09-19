Ученые обнаружили часть вещества Вселенной, которой не хватало

Ученые долго и скрупулезно исследуют различные галактики на разных расстояниях, пытаясь понять общие аспекты их эволюции. Сегодня известно, что они состоят из обычной, барионной, материи и из темной материи. Проблема заключалась в том, что количества вещества, которую наблюдали астрономы, не хватало для объяснения роста их звездной массы.

Оказалось, что астрономы недосчитались до 90% барионной материи в галактиках. Согласно моделям, это вещество было вытеснено звездным ветром, который образовывался из-за взрывов сверхновых звезд. То есть, большинство обычного вещества Вселенной должно находиться за пределами галактик. И если раньше это было лишь предположение, то теперь появились наблюдательные данные от очень большого телескопа (Very Large Telescope, VLT).

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Слева: демаркация квазара и галактики, которые изучались; центр: туманность и шкала размеров; справа: наложение туманности и галактики / Фото Phys.org

Подробнее об открытии

В любой научной области важно подтвердить теорию практикой. Так произошло и в этом случае.

Реализовать эти наблюдения удалось благодаря инструменту MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), установленному на VLT. Устройство представляет собой панорамный спектрограф, который работает в видимом диапазоне спектра.

Благодаря MUSE астрономы создали карту того, как благодаря галактическом (звездном) ветра обменивается веществом молодая галактика (Gal.1 на картинке) и гигантская туманность из газа и пыли. Для этого они ориентировались на мощный квазар, который использовали в роли "маяка".

Подтверждение теории на практике, когда наблюдался обмен веществом между Gal.1 и туманность очень важна для научного сообщества. Ведь ученые обнаружили "потерянное" вещество Вселенной, что позволит расширить и улучшить действующие модели эволюции галактик.