Недавно стало известно, что специалисты из группы NANOGrav, которые исследуют распространение гравитационных волн, смогли выявить фоновые пульсации в пространственно-временном континууме. Теперь ученые будут проверять полученные данные, и если они окажутся верными – космологи перейдут на новый уровень в изучении Вселенной.

Североамериканская наногерцовая обсерватория гравитационных волн (NANOGrav) уже более десяти лет использует сверхчувствительные наземные телескопы для обнаружения гравитационных волн, сообщает Engadget.

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Для этого NANOGrav исследует интенсивность свечения пульсаров – если во Вселенной происходят, например, столкновения звезд или сверхмассивных черных дыр, они порождают гравитационные волны, которые затем распространяются в пространственно-временном континууме и искажают его. От этого меняется ритм свечения пульсаров. С учетом того, что Земля и наша Солнечная система находятся довольно далеко от неспокойных областей космоса, искажение пространства происходят в невероятно крошечных масштабах – примерно одной тысячной ширины протона.

Что услышали ученые во время исследования и что это значит

Проанализировав данные, полученные за последние тринадцать лет, исследователи пришли к выводу, что на всех записях наблюдается некий устойчивый низкочастотный "гул". Его источником не могут быть события, подобные тем, что описаны выше, так как вследствие таких процессов происходит резкий скачок, который повторяется раз в доли секунды.

Поскольку гул находится на низких частотах, его волна имеет большую длину и для последующего обнаружения этих волн будет нужно больше времени и ресурсов. В NANOGrav предполагают, что "гул" может быть своеобразным белым шумом Вселенной, волны которого звучат со стороны пока неизвестных человечеству источников. Как только удастся обнаружить данные низкочастотные волны в выделенном диапазоне, исследователи перейдут к стадии изучения расположения этих источников. Таким образом астрономы смогут приблизиться к открытию объектов, которые особым образом влияют на поведение и структуру нашей Вселенной и до сих пор неизвестны человечеству.

Однако процесс исследования может растянуться на десяток с лишним лет, поэтому любителям космоса стоит набраться терпения и следить за новыми открытиями.