Международная команда астрономов обнаружила в 150 с лишним галактиках возможные доказательства альтернативной модели – модифицированной ньютоновской динамики (MOND). Из нее следует, что темной материи в действительности нет, а есть модифицированная гравитация.

Астрономы из Южной Кореи, Великобритании, Канады и США заявили о том, что наблюдали эффект внешнего поля (следственная сила гипотезы MOND) в действии в 153 различных галактиках, сообщает New Atlas. Они изучали кривые вращения галактик и обнаружили, что те из них, которые находятся в сильных внешних полях, замедляются гораздо чаще, чем галактики в слабых.

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Что это вообще значит

Давайте начнем с начала. Темная материя – наиболее обоснованная на сегодня гипотеза, объясняющая странные вещи, которые случаются в нашей Вселенной. Однако она не является единственным объяснением.

Идея темной материи была предложена в 1930-х годах в ответ на наблюдение за массивными объектами, которые, как оказалось, вращаются гораздо быстрее, чем должна позволять сила тяжести из расчета видимой массы. Швейцарский астрофизик Фриц Цвики пришел к выводу, что эти галактические скопления содержали гораздо больше массы, чем удавалось увидеть. И назвал ее темной материей.

Эта гипотеза впоследствии выдержала множество проверок, но до сих пор, несмотря на множество экспериментов, так и не получается найти частицы, которые выполняют эту функцию во Вселенной. Возможно потому, что темной материи все же нет, а наша модель физики нуждается в коррекции. Этот класс гипотез известен как модифицированная гравитация, и теперь астрономы обнаружили свидетельства в поддержку одной из них - модифицированной ньютоновской динамики (MOND).

Что такое MOND

Эта гипотеза была предложена в 1982 году Мордехаем Милгромом. В рамках гипотезы утверждается, что при малых ускорениях гравитационные эффекты сильнее, чем описывают законы Ньютона. Побочным эффектом MOND является то, что движения объектов зависят не только от их массы, но и от всех масс по соседству. Этот феномен получил название эффекта внешнего поля.

И что это значит

Любые выводы пока делать еще слишком рано, однако, безусловно интригующий результат исследования может предоставить больше веса гипотезе MOND, хотя и в гипотезы темной материи все еще больше доказательств. Нам остается ждать новых исследований и доказательств в пользу той или иной теории функционирования Вселенной.