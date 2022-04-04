Накануне была опубликована статья, рассказывающая о расшифровке практически всех пар основ. Если точнее, говорится о 200 миллионах пар.

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Таким образом, сейчас ученые имеют практически полностью расшифрованный геном человека, хотя все еще остаются нетронутыми 10 миллионов пар.

Последовательности генома, ранее не подвергавшиеся расшифровке, теперь известны, включают защитные теломеры и плотные выступы – центромеры, которые обычно расположены в середине каждой хромосомы и помогают организовать ее репликацию.

Также почти полностью обнаружены короткие плечи пяти хромосом, у которых центромеры скошены до конца. Было известно, что эти короткие плечи содержат много генов, кодирующих основу рибосом.

Почему это важно

Новый эталонный геном назвали T2T-CHM13. Ученые отмечают, что эти части генома человека важны для понимания генетических заболеваний, человеческого разнообразия и эволюции, а также для понимания, как в целом работает геном.