Гавайская обсерватория в 2017 году заметила первый межзвездный объект, который прибыл в Солнечную систему. Он получил имя Оумуамуа, что означает посланник или разведчик, и вызвал множество вопросов, поскольку не подпадал ни под одну из классификаций. С одной стороны, он был похож на комету, но некоторые его свойства не позволяли отнести его к этому типу объектов.

Одна из догадок даже предполагала, что этот объект может быть космическим кораблем инопланетной цивилизации. Однако исследователи из США сумели объяснить все странные особенности объекта без экстраординарных предположений.

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Особенности объекта Оумуамуа

Сначала Оумуамуа классифицировали как астероид, но вскоре стало понятно, что его вытянутая форма не соответствует общепринятым представлениям об округлых астероидах. Другая его странность состояла в том, что при приближении к Солнцу он набирал скорость. Такой эффект присущ кометам, в которых под действием тепла испаряется лед, создавая струю пара, что придает им ускорение. Однако характерного хвоста в Оумуамуа не было.

Ученые из Университета Аризоны нашли объяснение, что не противоречит ни одному из наблюдаемых свойств этого загадочного объекта. По их гипотезе, это кусок азотного льда, что, вероятно, отделился от небесного тела вроде Плутона вследствие какого-то катаклизма.

Команда сопоставила несколько типов льда, вычислила, насколько быстро они теряли бы массу под действием солнечного тепла и насколько значительным было бы ускорение. Также учли форму и массу объекта, а также отражательную способность льда. "Победителем" оказался азот – он лучше соответствовал всем астрономическим наблюдениям и объяснял все удивительные особенности Оумуамуа.

Визуализация межзвездного объекта Оумуамуа: смотрите видео

По мнению исследователей скорее всего, что Оумуамуа был вырван из экзопланеты примерно 500 миллионов лет назад в результате удара, а затем покинул родную систему и направился в нашу сторону. Сотни миллионов лет на него влияли космические лучи межзвездного пространства, а затем, примерно в 1995 году, он вошел в Солнечную систему.

Также ученые пересчитали размер и форму объекта. Он оказался не сигарообразным, как считали ранее, а скорее плоским, в виде блина, 45 на 44 метра и толщиной 7,5 метров.

Исследование межзвездных тел

Установить действительные особенности и характеристики объекта в случае с Оумумуа почти невозможно – тело слишком быстро покинуло систему, и послать к нему зонд ученые не успели бы. Однако, по мнению астронома из США Мэтью Найта, это всего лишь первый среди многих межзвездных объектов, которые увидели астрономы. В ближайшие 10 лет благодаря данным большого обзорного телескопа LSST их станет больше. Тогда ученые смогут понять, настолько Оумуамуа необычный, как принято считать.