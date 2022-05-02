Начать стоит с отличий. Несмотря на то, что снаружи структуры на планетах имеют сходство, разница в том, что на Титане этот ландшафт образуют кардинально отличные от земных вещества: руслами рек течет жидкий метан, а песчаные дюны образуются другими углеводородными соединениями. Группа ученых попыталась понять, как этот, заведомо менее крепкий ландшафт, не рассыпается в пыль.

Интересно NASA полностью завершила калибровку телескопа "Джеймс Уэбб"

Как все устроено на Титане

Специалисты долго не могли понять, как образовались, а главное, как поддерживались эти элементы неземного ландшафта. Дело в том, что углеводородные соединения существенно более хрупки по сравнению с преобладающими на Земле соединениями кремния. Азотные ветры и жидкий метан должны превратить осадок пород на Титане в мелкую пыль, не способную образовывать рельефных элементов.

Ответы на множество вопросов, вероятно, нашла группа ученых во главе с доцентом Стэнфордского университета Матье Лапотром. По их мнению, ландшафт Титана мог сформироваться благодаря сочетанию агломерации (спекания) материалов, действию ветра и смене сезонов.

Ключом к открытию оказались ооиды – сферические или зернистые минеральные отложения, встречающиеся на Земле. Эти отложения образуются в результате разрушения больших силикатных образований, например, камней. С одной стороны, на ооиды оседают разные минералы, с другой, зерна подвержены дальнейшему разрушению под действием воды и ветров. В какой-то момент процессы осадка и разрушения уравновешивают друг друга, и ооиды сохраняют постоянный размер, а при переносе силами стихий на новые места они образуют большие структуры.



Большое углеводородное море Ligeia Mare на Титане / Фото NASA Cassini

Читайте на сайте Марсианский вертолет Ingenuity прислал фото посадочного модуля и парашюта Perseverance

Ученые предположили, что подобные механизмы могут работать и на Титане. Для проверки своей гипотезы они проанализировали собранные миссией "Кассини" данные об атмосфере Титана и попытались понять, как могли сформироваться различные геологические объекты. Как выяснилось, в районе экватора чаще дуют ветры, создавая условия для формирования песчаных дюн. В других регионах движения атмосферы не настолько интенсивны, что позволяет формироваться более крепким зернистым минералам и осадочным породам.

На Титане, как и на Земле (и больше нигде в Солнечной системе), существует сезонный цикл переноса жидкости – на основании этого тезиса авторы исследования выдвинули гипотезу, что движение жидкого метана оказывает на породы двойное влияние, способствуя как эрозии, так и образованию отложений.