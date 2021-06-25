Известно, что перелетные птицы пользуются "встроенным GPS", что дает им возможность ориентироваться по магнитному полю Земли. Однако было неясно, какие именно органы чувств отвечают за восприятие магнитного поля.

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Тайна птиц

В новом исследовании ученые сравнивали криптохром заранки – перелетной птички, которая мигрирует из холодных регионов в теплые места на Западе и юге Европы – с криптохромами кур и голубей.

Что такое криптохром

Это светочувствительный белок, способный по-разному реагировать на синий свет в зависимости от силы окружающего магнитного поля. Недавно такое ​​его свойство обнаружили у людей исследователи из Токийского университета. Причина заключается в том, что одиночный электрон на внешней оболочке атома в белке может быть партнером другого одиночного электрона в так называемой радикальной паре, подвергаясь эффекту квантовой запутанности. На характер этого партнерства может влиять магнитное поле. Под влиянием определенной дозы энергии в виде синего света пара радикалов будет реагировать по-разному в зависимости от того, как они запутаны.

Иными словами, квантовая природа отношений между двумя электронами в структуре белка позволяет использовать свет для передачи сигналов разной силы магнитного поля, даже такого слабого, как земное.

Хотя голуби известны тем, что находят дорогу домой на больших расстояниях, они не мигрируют, что позволило предположить, что их собственный криптохром, возможно, не эволюционировал так же, как у зарянки. Что же касается кур, они, как известно, не путешествуют дальше, чем через дорогу.

Оказалось, что все криптохромы птиц проявляют одинаковое поведение, как и человеческие. Однако криптохром у зарянок оказался способен чувствовать тонкое влияние магнитного поля Земли в большей степени, чем у кур и голубей.

Это означает, перелетные птицы, вероятно, могут "видеть" линии магнитного поля планеты, когда осуществляют навигацию.