И, хотя его мало в атмосфере относительно углекислого газа и водяного пара, он опаснее. Поэтому ученые думают, как уменьшить выбросы метана и научиться высокоэффективно преобразовывать его в другие соединения, полезные для людей. И здесь специалисты сталкиваются с проблемами.

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Уровень выбросов метана в атмосферу / Фото Phys

Превратить метан

Проблема с метаном заключается не в том, что он химически сложен – молекула этого газа состоит из атома углерода и четырех атомов водорода. Проблему представляют прочные углеродно-водородные связи между атомами, которые очень трудно разорвать, чтобы разложить метан на составные части. В основном это происходит под действием высоких температур и смешением газа с кислородом, что приводит к получению метанола, водорода и аммиака. Но данный процесс синтеза сложный и дорогостоящий.

Пытаясь найти пути выхода из такой ситуации, ученые открыли эффективный катализатор – одного-двух слоев платины, которые имеют толщину в один атом. Платина наносится на двухмерные карбидные структуры металла (MXenes). Вся конструкция выполняет роль катализатора химической реакции, высокоэффективно разделяющей метан на этан и этилен, которые можно использовать в промышленности. Также технология может удалять водород из природного газа.

Во время тестов катализатор мог работать около 72 часов непрерывно без каких-либо проблем. Это намекает на долговечность такого "фильтра", что сделает его дешевой заменой старой технологии разделения метана.