Почему темную материю крайне сложно обнаружить

Распространенная гипотеза утверждает, что темная материя не отражает, не поглощает и не излучает свет, поэтому ее так трудно обнаружить. Однако ученые уверены, что она взаимодействует со светом и обычной материей благодаря силам гравитации настолько, что подобная материя оказывает влияние на движение звезд и других космических объектов. По некоторым подсчетам, темной материи во Вселенной в пять раз больше, чем обычной.

Важно В космическом пространстве обнаружили чрезвычайно мощный источник радиоволн

Согласно новому исследованию, проведенному Национальной ускорительной лабораторией SLAC (США) и Университетом Париж-Сакли, при прохождении через звезды темная материя может вызвать всплески уникальных сигналов, которые можно наблюдать в обычных телескопах.

Интересно! Большинство параметров темной материи неизвестны, но ученые в рамках исследования намерены сконцентрировать внимание на объектах, по массе примерно эквивалентных астероидам.

Ученые утверждают, что ранее многие исследователи искали либо отдельные частицы с массой, эквивалентной массе атомных ядер, либо скопление массой с планету или звезду. В новой работе внимание уделяется объектам промежуточной массы, эквивалентной массе астероида.

Ранее считалось, что такие объекты сложно изучать, поскольку они очень редки, чтобы сталкиваться с Землей, и слишком малы, чтобы их можно было заметить в космосе.

Как обнаружить "астероиды" из темной материи

Если такие астероиды действительно существуют, они должны время от времени проходить через астрономические объекты, обнаруживая себя. Команда исследователей считает, что при прохождении астероидов через звезды на большой скорости образовывается своеобразная "ударная волна". Достигая поверхности звезды, она вызывает кратковременную вспышку в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах, которую можно увидеть с помощью телескопов.

Читайте на сайте Как взаимодействие галактик влияет на образование новых звезд: исследование

При этом сигналы будут очень напоминать обычные вспышки на Солнце или других звездах. Ученые нашли выход – следует наблюдать светила с УФ-излучением низкой интенсивности вроде оранжевых карликов и тех, что расположены в шаровых скоплениях, где, вероятно, имеются большие концентрации темной материи.

Благодаря этому легче увидеть всплеск "сигналов". Ученые считают, что зарегистрировать такие вспышки могут телескопы. При этом на сигналы не нужно охотиться специально – их можно будет обнаруживать при анализе обычных снимков.