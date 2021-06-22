Метод известен как импульсный джоулев нагрев. В этой технике используется "вспышка" электричества, чтобы нагреть углерод, превращая его в окончательную форму, которая определяется длиной вспышки. Электрический ток пропускается через материалы, имеющие в своей структуре углерод, нагревая их примерно до 2727 градусов по Цельсию.

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Фотография концентрического углерода – атомы углерода сформировали оболочку вокруг наноалмазного ядра / Фото ACS Nano

Будущие перспективы проекта

Исследователи усовершенствовали процесс для создания других материалов. Начальные вспышки продолжались 10 миллисекунд, но команда обнаружила, что изменяя длительность вспышки от 10 до 500 миллисекунд, они также могут превратить углерод в другие формы. Например, в наноалмазы и концентрический углерод, в котором атомы углерода образуют оболочку вокруг ядра наноалмазов.

Также исследователи начали экспериментировать с фтором, добавляя его к углероду. Элемент помогает атомам углерода более прочно слипаться, что позволяет производить наноалмазы в более благоприятных условиях, не требующих очень высокого давления.

Команда говорит, что новый метод быстрого преобразования углерода поможет производить необходимые материалы в больших количествах, что традиционно сложно сделать.