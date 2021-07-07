Искусственно "иннервированная" пена AiFoam является высокоэластичным полимером, созданным путем смешивания фторополимера и добавки, которая уменьшает поверхностное натяжение материала. По данным специалистов Национального университета Сингапура, это позволяет искусственной "коже" снова восстанавливаться в случае разрезов и других повреждений – почти как настоящей человеческой.

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Для того чтобы имитировать прикосновение, исследователи смешали материал с микроскопическими металлическими частицами и добавили крошечные электроды под поверхность пены.

Когда на пену нажимают, доли смещаются в полимерной матрице, при этом изменяются их электрические свойства. Эти изменения регистрируются электродами, подключенными к компьютеру, который затем может подсказать роботизированному механизму необходимую реакцию на воздействие.

Еще и слишком, даже простое движение пальца вблизи сенсора позволяет измерить изменения электрических полей и отреагировать нужным образом. В результате технология позволяет регистрировать не только степень нажатия, но и его направление, что потенциально позволяет создавать более "умных" и интерактивных роботов.

Существует множество способов использования такого материала, особенно в робототехнике и в создании протезов – там, где работы должны быть гораздо умнее, работая среди людей,

– рассказал ведущий исследователь Бенджамин Ти.

На разработку ушло более двух лет, команда ученых рассчитывает, что практическое применение разработке найдется в течение еще пяти. Например, считается, что владельцы протезов смогут более "интуитивно" использовать свои роботизированные руки при захвате предметов.

Интересный факт. По данным разработчиков, AiFoam является первым в своем роде материалом, объединяющим свойства регенерации и чувствительности к нажатиям, а также определение близости объектов.