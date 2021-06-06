Ученые научили робота имитировать человеческие эмоции: результат пока пугает

Человечество все время совершенствует роботов, чтобы те могли выполнять все больше функций вместо человека. Другая сторона этой эволюции машин – попытка приблизить их внешний вид и поведение к человеческим. Очередную такую попытку предприняли ученые из Колумбийского университета.
Исследователи создали робота, который умеет имитировать человеческие эмоции. Робота назвали Ева. По мнению разработчиков, эмоции должны вызывать у людей большее доверие.
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Как Ева имитирует эмоции
У робота есть встроенная камера. Она снимает лицо человека напротив, анализирует данные, и после этого двигатели внутри черепа регулируют кабели, которые прикреплены к разным точкам мягкой ткани на лице.
В арсенале Евы шесть базовых эмоций:
- гнев,
- отвращение,
- страх,
- печаль,
- радость,
- удивление.
Ева имитирует эмоции: видео
Также Ева может выражать смесь эмоций, например радость с удивлением.
Чтобы получить различные сочетания эмоций, ученые заставили робота произвольно двигать мышцами. Все комбинации записывали на видео, потом смотрели, анализировали и выбирали лучшие варианты, которые больше всего были похожи на настоящие человеческие эмоции.