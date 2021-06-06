Ученые научили робота имитировать человеческие эмоции: результат пока пугает

6 июня 2021 , 13:03
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Источник:

The Next Web

Человечество все время совершенствует роботов, чтобы те могли выполнять все больше функций вместо человека. Другая сторона этой эволюции машин – попытка приблизить их внешний вид и поведение к человеческим. Очередную такую попытку предприняли ученые из Колумбийского университета.

Исследователи создали робота, который умеет имитировать человеческие эмоции. Робота назвали Ева. По мнению разработчиков, эмоции должны вызывать у людей большее доверие.

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Как Ева имитирует эмоции

У робота есть встроенная камера. Она снимает лицо человека напротив, анализирует данные, и после этого двигатели внутри черепа регулируют кабели, которые прикреплены к разным точкам мягкой ткани на лице.

В арсенале Евы шесть базовых эмоций:

  • гнев,
  • отвращение,
  • страх,
  • печаль,
  • радость,
  • удивление.

Ева имитирует эмоции: видео

Также Ева может выражать смесь эмоций, например радость с удивлением.

Чтобы получить различные сочетания эмоций, ученые заставили робота произвольно двигать мышцами. Все комбинации записывали на видео, потом смотрели, анализировали и выбирали лучшие варианты, которые больше всего были похожи на настоящие человеческие эмоции.

Автор: Олександр Гайдамашко