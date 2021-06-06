Исследователи создали робота, который умеет имитировать человеческие эмоции. Робота назвали Ева. По мнению разработчиков, эмоции должны вызывать у людей большее доверие.

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Как Ева имитирует эмоции

У робота есть встроенная камера. Она снимает лицо человека напротив, анализирует данные, и после этого двигатели внутри черепа регулируют кабели, которые прикреплены к разным точкам мягкой ткани на лице.

В арсенале Евы шесть базовых эмоций:

гнев,

отвращение,

страх,

печаль,

радость,

удивление.

Ева имитирует эмоции: видео

Также Ева может выражать смесь эмоций, например радость с удивлением.

Чтобы получить различные сочетания эмоций, ученые заставили робота произвольно двигать мышцами. Все комбинации записывали на видео, потом смотрели, анализировали и выбирали лучшие варианты, которые больше всего были похожи на настоящие человеческие эмоции.