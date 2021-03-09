Группа специалистов обнаружила новую экзопланету, изучение которой, как ожидается, позволит получить новые данные о возможности существования внеземной жизни. Планета расположена в созвездии Девы на расстоянии 26 световых лет от нас.

Объект исследований получил название Gliese 486b. Расстояние в 26 световых лет от нас в космических масштабах не так велико, поэтому объект можно успешно исследовать.

ИнтересноДемонтаж радиотелескопа Аресибо сняли с космоса

Чем обнаружена суперземля такая особенная

Gliese 486b вращается вокруг тусклого красного карлика. Тело представляет собой так называемую суперземлю: это планета, масса которой превышает массу Земли, но значительно уступает массе газовых гигантов.

В частности, Gliese 486b примерно в 1,3 раза больше и в 2,8 раза тяжелее нашей планеты. Открытая экзопланета имеет каменистую поверхность.



Иллюстративное изображение планеты Gliese 486b / Фото RenderArea

Из-за близости к материнской звезде температура на поверхности Gliese 486b достигает 430 градусов Цельсия. А потому жизнь в привычном понимании на этом теле невозможна.

Однако, как отмечают специалисты, Gliese 486b является отличным кандидатом для изучения атмосферы на планетах за пределами Солнечной системы. Дело в том, что обнаруженный объект является транзитной планетой, которая периодически проходит перед диском своей звезды. Кроме того, высокая поверхностная температура приводит к интенсивному движению атмосферных потоков. Эти особенности позволяют проводить анализ условий на планете.