Группа международных ученых во главе с бельгийским коллективом объявила о том, что они нашли две "суперземли", которые по размерам больше Земли, но меньше ледяных гигантов, таких как Нептун и Уран. Они расположены в 100 световых годах от нас.

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Оба экзопланета вращаются вокруг SPECULOOS-2, небольшой холодной карликовой звезды, названной в честь телескопов SPECULOOS (Поиск подходящих для жизни планет, омрачающих сверххолодные звезды) в Чили и Испании, которые были использованы для поиска звезды с низкой температурой, вокруг которой вращаются.

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Одна из этих новых суперземель, безымянная LP 890-9b, была найдена первой и она примерно на 30 процентов больше нашей Земли. Другая, SPECULOOS-2c, была обнаружена после того, как исследователи направили свое оборудование на первую из вращающихся вокруг нее планет. Она примерно на 40 процентов больше Земли и возможно даже пригодна для жизни.

Одна из самых интересных вещей о потенциально пригодной для жизни планете состоит в том, что она гораздо ближе к своему солнцу, чем мы к нашему.

Хотя эта планета вращается очень близко к своей звезде, количество получаемого звездного излучения все еще низкое, и может иметь жидкую воду на поверхности. Такое несоответствие возможно потому, что солнце планеты "приблизительно в 6,5 раза меньше, чем наше Солнце и имеет температуру поверхности вдвое меньше, чем у нашей звезды,

– сказал в пресс-релизе Франсиско Посуэлос, главный соавтор работы, исследователь из Института астрофизики Андалусии,

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SPECULOOS-2c является, в частности, второй планетой, которая вписывается в пределы "пригодной для жизни зоны" после открытия "океанской планеты" TOI-1452b, которая вращается вокруг двойной звездной системы примерно в 100 световых годах в другом направлении.

Стоит отметить, что оба эти открытия крайне волнующие, ведь они могут иметь значительные последствия для наших дальнейших поисков внеземной жизни.