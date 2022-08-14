Луна могла быть частью Земли: появилось новое убедительное доказательство
Источник:Science Alert
Происхождение Луны до сих пор точно неизвестно. Гипотез по поводу его происхождения немало. Часть из них предполагает, что спутник нашей планеты мог сформироваться из вещества, образовавшегося после столкновения Земли с объектом размером с Марс. Теперь ученые обнаружили новые доказательства подтверждения этой идеи.
Геофизики из Цюрихского университета нашли новые доказательства того, что Луна когда-то была частью Земли. Он мог сформироваться около 4,5 миллиарда лет назад в результате крушения космических масштабов.
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Чтобы проверить эту версию, ученые с помощью масс-спектрометра изучили химический состав шести месячных метеоритов, извлеченных из льда Антарктиды. Эти обломки попали на Землю в результате столкновения Луны с другими космическими телами.
Непосредственное изучение состава Луны – дело сложное. Человечество там не было с 1972 года, а собранных образцов достаточно мало.
Однако Луна время от времени приближается к нам в виде метеоритов, которые бросаются в нашу сторону, когда что-то большое врезается в его поверхность. Многие эти лунные метеориты находят до сих пор (сейчас найдены по всему миру).
Что показали исследования метеоритов
В результате анализа ученые обнаружили, что содержащиеся в лунных метеоритах изотопы благородных газов гелия и неона совпадают с изотопами, обнаруженными в солнечном ветре (потоке ионизированных частиц). По словам ученых, лунные породы никогда не подвергались его влиянию. Это вместе с характерной концентрацией изотопа аргона подтверждает теорию, что эти вещества были унаследованы от Земли.
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Открытие может подтолкнуть возобновление интереса к изучению благородных газов в метеоритах. Также ученые могут начать более детальное изучение того, что еще может быть заперто в других лунных породах, которые раньше невозможно было обнаружить, но которые теперь доступны.