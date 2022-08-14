Геофизики из Цюрихского университета нашли новые доказательства того, что Луна когда-то была частью Земли. Он мог сформироваться около 4,5 миллиарда лет назад в результате крушения космических масштабов.

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Чтобы проверить эту версию, ученые с помощью масс-спектрометра изучили химический состав шести месячных метеоритов, извлеченных из льда Антарктиды. Эти обломки попали на Землю в результате столкновения Луны с другими космическими телами.

Непосредственное изучение состава Луны – дело сложное. Человечество там не было с 1972 года, а собранных образцов достаточно мало.

Однако Луна время от времени приближается к нам в виде метеоритов, которые бросаются в нашу сторону, когда что-то большое врезается в его поверхность. Многие эти лунные метеориты находят до сих пор (сейчас найдены по всему миру).

Что показали исследования метеоритов

В результате анализа ученые обнаружили, что содержащиеся в лунных метеоритах изотопы благородных газов гелия и неона совпадают с изотопами, обнаруженными в солнечном ветре (потоке ионизированных частиц). По словам ученых, лунные породы никогда не подвергались его влиянию. Это вместе с характерной концентрацией изотопа аргона подтверждает теорию, что эти вещества были унаследованы от Земли.

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Открытие может подтолкнуть возобновление интереса к изучению благородных газов в метеоритах. Также ученые могут начать более детальное изучение того, что еще может быть заперто в других лунных породах, которые раньше невозможно было обнаружить, но которые теперь доступны.