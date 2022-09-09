Астрономы проанализировали массы и радиусы 43-х планет, вращающихся у красных карликов в галактике Молочный Путь. Работа показала, что они делятся, в основном, на три популяции, резко отличающиеся друг от друга по плотности и другим характеристикам.

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Во-первых, это компактные твердые миры типа Земли или Марса; во-вторых – газовые карлики, "мини-нептуны", богатые водородом и гелием.

Третью группу составляют планеты ранее неизвестного типа, небольшие и отличающиеся достаточно низкой плотностью. Такую особенность можно объяснить большим содержанием в них воды – вещества, достаточно широко распространенного в космосе. По оценкам ученых, на воду может приходиться до 50 процентов массы этих планет. Для сравнения, на Земле ее в тысячи раз меньше: вода составляет всего 0,02 процента от массы нашей "голубой" планеты.

Там может существовать жизнь?

Дело в том, что наличие такого большого количества влаги не обязательно свидетельствует о том, что планета покрыта океанами, морями и реками, наполненными жизнью, как мы привыкли видеть на Земле. Скорее всего, такие миры формируются сравнительно далеко от своих звезд, там, где скапливаются основные массы воды, а затем мигрируют на более тесные орбиты. Здесь большие количества влаги уже не могут оставаться на поверхности планеты, не улетучиваясь.

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Поэтому основная ее масса сохраняется на глубине, перемешанная с твердыми породами и возможно с расплавленной лавой. Подобные условия плохо совмещаются с жизнью – по крайней мере, в знакомых нам формах. Впрочем, такие "полуводные" планеты еще слишком плохо изучены, и многие детали их строения помогут раскрыть только будущие исследования.