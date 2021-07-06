Ученые нашли в миллионы раз более эффективный способ очистки воды

В университете Кардифа разработали препарат, который быстро очищает воду от вирусов и бактерий, делая ее пригодной для питья. Метод обещает революцию в технологиях дезинфекции и особенно подойдет развивающимся странам.

Новый препарат особенный тем, что его можно изготовить на месте из водорода и воздуха. Метод описан в научном журнале Nature Catalysis.

Интересно Началось строительство самого большого и чувствительного телескопа на Земле

Проблемы с питьевой водой: печальная статистика

По подсчетам, в мире около 785 миллионов человек не имеют регулярного доступа к чистой питьевой воде.

2,7 миллиарда человек испытывают перебои с водой как минимум раз в месяц.

Недостаточная очистка воды составляет проблему для 2,4 миллиарда человек и приводит к холере, тифозной лихорадке и другим заболеваниям, передающимся через воду.

Обычно для дезинфекции воды используют хлор или пероксид водорода. Ежегодно фабрики производят более четырех миллионов тонн перекиси водорода, которую затем нужно транспортировать к месту использования и хранения. Для этого в раствор часто добавляют стабилизирующее вещество, однако оно снижает эффективность перекиси.

А недостаток хлора в том, что он вступает в реакцию с природными компонентами в воде, создавая соединения, которые в больших дозах вредны для человека.

Возможность получать перекись водорода на месте применения позволит обойти сразу обе эти проблемы.

Как работает новый метод

В основе нового метода – катализатор из золота и палладия, который использует водород и кислород для создания перекиси водорода. Ученые протестировали его производительность, сравнив ее с коммерчески доступной перекисью водорода и хлором. Условия задачи были одинаковыми: нужно было уничтожить бактерии кишечной палочки.

Оказалось, что когда новый катализатор создает перекись водорода, он одновременно вырабатывает так называемые активные формы кислорода. Они, а не сама перекись, и отвечают за антибактериальный и противовирусный эффект.

Этот метод, как заявили ученые, в 10 миллионов раз эффективнее уничтожает бактерии, чем промышленный пероксид водорода, и более чем в 100 миллионов раз эффективнее хлорирования в идентичных условиях. К тому же он справляется с задачей за короткое время.