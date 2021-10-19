Исследователи выяснили, что вероятность римского правителя дожить до старости определяется принципом Парето. Он больше известен как "правило 80/20".

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Закон или случайность

Правило 80/20, или принцип Парето – правило, которое утверждает, что для многих явлений 80 процентов последствий вызваны 20 процентами причин. Обычно связано с экономикой, но с точки зрения распределения вероятностей его можно упростить, чтобы описать закономерность: обычные события имеют вероятность около 80 процентов, тогда как редкие – около 20 процентов.

В те времена насильственные смерти правителей Рима были тем самым более распространенным явлением, а смерть от естественных причин встречалась значительно реже.

Сначала для изучения приняли относительно малый промежуток времени. В течение всего периода от первого императора Августа, который умер в 14 году н. э., до Феодосия, умершего в 395 году н. э., у правителей был лишь один шанс из четырех (24,8 процента) прожить так долго, чтобы умереть от естественных причин.

(24,8 процента) прожить так долго, чтобы умереть от естественных причин. После этого взяли больший отрезок истории – со времен императора Августа до окончательного конца Византийской империи в 1453 году. Ситуация почти не изменилась: из всех 175 императоров только у 30 процентов были шансы дожить до глубокой старости и не быть убитыми.

При этом анализ показал, что определенные годы были более опасными, чем другие. Например, риск быть убитым был очень высоким, когда император только вступал на трон. Позже он падал, но снова резко вырастал через 13 лет правления.

Возможно, после 13-летнего цикла соперники императора приходили к выводу, что они вряд ли взойдут на трон естественным путем,

– говорит Франсиско Родригес из Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Напомним, недавно ученые создали существо, способное выжить в среде, где нет кислорода. Для этого они фактически вырастили водоросли внутри живого организма.