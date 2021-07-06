Основываясь на математических моделях космической колонизации, для распространения по всей галактике цивилизации потребуется больше времени, чем возраст Млечного Пути. Однако в данном случае ученые приняли во внимание новый фактор – движение звезд галактики.

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Млечный Путь не является статичным, как предполагали прошлые модели, а скорее является вихрем материи. Корабли колонистов и зонды могли летать между небесными телами, которые сами находятся в постоянном движении.

Что демонстрирует новая модель ученых

Новая модель основана на предыдущем исследовании, в котором говорится, что гипотетическая цивилизация могла бы распространяться с субсветовой скоростью галактикой, которая движется, используя космические корабли, развивающие скорости, которые можно сравнить с нашими ракетами – около 30 км/с.

Результаты расчетов указывают на то, что движение звезд способствует колонизации. Когда корабль прибывает на пригодную для обитания планету, там возникает колония, которая затем отправляет собственный корабль каждые 100 000 лет, если поблизости есть еще не освоенный мир.

Радиус действия корабля составляет 10 световых лет, максимальная продолжительность полета – 300 000 лет. Срок жизни колонии – 100 миллионов лет, прежде чем она погибнет, или будет заселена заново, оказавшись на пути новой волны колонизации.

Таким образом, возникает "фронт" колонизации. Как только он достигает центра галактики, плотность звезд в этом регионе становится катализатором колонизации. Даже при очень консервативных скоростях космических кораблей с теми же характеристиками, что у нас, большая часть Млечного Пути может быть заселена меньше чем за миллиард лет.

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Где искать заселенные планеты

Авторы модели утверждают также, что ядро галактики можно исследовать на предмет наличия цивилизаций. У нас есть прямая видимость центра Млечного Пути, а поскольку галактика формировалась изнутри наружу, то центр полон старых планет, у которых было больше времени на развитие жизни.

Как же тогда объяснить, что до сих пор нам не встретились следы этих древних цивилизаций? Один из возможных ответов – некоторые части галактики были заселены из-за того, что они слишком далеки от центра, так как колонизация продвигалась кратчайшим из возможных путей.

Кроме того, со временем некоторые колонии погибали от катаклизмов или исчерпав собственные ресурсы, и проще было заселить их заново, чем осваивать новые. Так что скопления обитаемых миров могут быть окружены зонами планет, которые так и не были колонизированы. Земля может находиться в такой зоне.