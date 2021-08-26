Ученые нашли эмбрион черепахи возрастом более 70 миллионов лет

Отыскать ископаемые останки, которым более 70 миллионов лет – это уже успех. Отыскать яйцо, которому более 70 миллионов лет – это задача "со звездочкой". А найти эмбрион животного внутри найденного яйца, которому более 70 миллионов лет – это фантастика. Да бывают и такие фантастические находки.

Черепахи мезозойской эры, которые сообщают китайские ученые, известны своей высокой численностью и большим многообразием. Но количество найденных окаменелых яиц остается достаточно малым. Тем определеннее новая находка – яйцо, в котором сохранился эмбрион черепахи. Ученые пока не могут точно установить возраст окаменелости. По их оценкам он составляет 70 – 94 миллиона лет.

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3D-реконструкция эмбриона внутри окаменелого яйца / Фото Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

Подробнее об окаменевшей находке

Яйца обнаружили в провинции Хэнань, близ города Наньян. Яйцо имеет размер 5,4 на 5,9 сантиметра. Его характеризует довольно толстая скорлупа. Это делает находку одним из самых больших и толстых черепашьих яиц мезозойской эры.

Толстая скорлупа может быть адаптацией к сложным условиям тех времен. Ученые говорят, что черепаха, отложившая яйцо, вероятно, имела панцирь длиной 163 сантиметра.

Поверхность яйца частично повреждена, однако сам эмбрион остался внутри. Благодаря компьютерной томографии удалось "заглянуть" внутрь окаменелости, не повредив ее.

Таким образом ученые классифицировали животное и отнесли его к вымершему семейству наземных черепах Nanhsiungchelyidae и, вероятно, вида Yuchelys nanyangensis.

Подобные находки позволяют ученым лучше понять эволюцию и адаптивные качества древних животных.