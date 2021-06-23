Ученые нашли в янтаре древний гриб, который зомбирует жертву

Некоторые виды грибов способны зомбировать свою жертву, чтобы та выполняла определенные действия. Часто жертвами становятся муравьи, из которых гриб потом вырастает. Ученые нашли янтарь с зомбированным муравьем, которому много миллионов лет.

Гриб называется Ophiocordyceps unilateralis. Когда его споры заражают муравьев, то эффективно захватывают нервную систему насекомого, заставляя его против своей воли взбираться на высокое растение и крепко прижимать свои челюсти к нижней стороне листа. Там муравей умирает, а из его головы вырастает грибковый стебель, который в конечном итоге выпускает новые споры на землю, чтобы заразить следующих муравьев.

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Пораженный грибком древний муравей / Фото Oregon State University

Больше об открытиях ученых

Исследователи из Университета штата Орегон обнаружили старейший из известных образцов грибкового паразита, который охотится на муравьев в куске янтаря. Возраст находки – около 50 миллионов лет.

Жертва паразита – хорошо известный ученым муравей-плотник. Но гриб, судя по всему, принадлежит к неизвестному роду и виду, который первооткрыватели назвали Allocordyceps baltica.

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Основной процесс кажется таким же, как и у современных грибов. Но есть различия с несколькими новыми стадиями развития. В частности, аскома – плодовое тело, которое высвобождает споры, – растет не из головы муравья, а из прямой кишки

Если присмотреться к фотографиям, то можно увидеть большую оранжевую чашеобразную аскому с перитециями – структурами в форме колб, которые выпускают споры. Вегетативная часть грибка выходит из прямой кишки муравья и из шеи.

Также на фотографиях присутствуют грибы, которые отделены от муравья. Это тоже Allocordyceps baltica.

Ученым предстоит тщательно исследовать находку, чтобы лучше понять, чем древние грибы-паразиты отличались от современных, и выявить, почему произошли изменения.