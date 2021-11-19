Массовое пермское вымирание произошло около 251 миллиона лет назад. Оно считается крупнейшей биосферной катастрофой на Земле, которая привела к исчезновению 96 процентов всех морских видов и 73 процента наземных позвоночных. Кроме этого, вымирание стало единственным в истории насекомых: исчезло 57 процентов родов и 83 процента видов.

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Новая вероятная причина массового пермского вымирания

Исследователи из Китайской академии наук, Нанкінського университета (Китай) и Национального музея естественной истории, а также Йельского и Нью-Йоркского университетов (США) проанализировали состав ископаемых пород из Южного Китая и опубликовали результаты своей работы в журнале Science Advances.

По мере того, как мы все внимательнее изучаем геологические данные времен массового вымирания, то обнаруживаем, что глобальная экологическая катастрофа конца пермского периода, возможно, имела множество причин,

– сказал Майкл Рампино, профессор биологического факультета Нью-Йоркского университета и один из авторов статьи.

Долгое время считалось, что к вымиранию привело извержение Сибирских трапов, которые повлекли за собой глобальную экологическую катастрофу, в частности сильное потепление климата. Проанализировав состав ископаемых горных пород из Китая, ученые заметили аномалии, вероятно, связанные с богатыми серыми выбросами от близлежащих вулканов. Породы были покрыты окаменевшим пеплом.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что, кроме Сибирских трапов, 250 миллионов лет назад извергались вулканы в Южном Китае. А атмосферные аэрозоли серной кислоты, образовавшиеся в результате этих извержений, могли быть причиной ускоренного глобального похолодания, а затем резкого потепления, что наблюдались в конце пермского периода.