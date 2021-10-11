Ученые нашли доказательства существования древнего озера на месте посадки марсохода Perseverance

Марсоход Perseverance сел на Марс в феврале 2021 года. С тех пор он с помощью набора разнообразных приборов на борту исследует Красную Планету. Благодаря его данным удалось доказать: на месте посадки аппарата когда-то было озеро и дельта реки.

Выводы ученые сделали на основе фотографий, которые прислал на Землю Perseverance. Они считают, что в кратере, который 3,7 миллиарда лет назад являлся озером, случались внезапные паводки такой силы, что их интенсивности было достаточно для переноса вниз по течению больших валунов.

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Что известно

Марсоход сейчас находится в кратере Езеро диаметром 45 километров. Еще до начала миссии ученые предполагали, что на этом месте миллиарды лет назад протекала река, поскольку дно кратера в некоторых местах имеет характерную веерную структуру, что было видно на снимках с орбиты. В NASA надеялись, что там могли сохраниться следы биологической жизни.



Схематическое изображение древнего озера в кратере Езеро / Фото NASA

Марсоход, находясь уже в кратере, прислал снимки холма, который называют Kodiak — это часть скопления, частично разрушенного эрозией.

Ученые изучили его и пришли к выводу, что отложения были нанесены водой, а не другими процессами.

Снимки также показывают, что в кратере случались паводки.

Вероятно, они переносили на десятки километров вниз по течению большие валуны. Те накапливались на дне озера – это видно на снимках.



Этот снимок показывает положение марсохода Perseverance и холма Kodiak / Фото NASA

На фотографиях ровера заметили валуны диаметром до метра и весом до нескольких тонн. По словам исследователей, они не могли образоваться там самостоятельно, а значит, были принесены из другого места. Для перемещения такого веса нужен мощный поток воды – около 3000 м3/с.



Осадочные породы в кратере / Фото NASA

Отложения и следы эрозии на Kodiak / Фото NASA​