Ученые, нашедшие первое неизвестное существо, работают для проекта Ocean Exploration Trust и опубликовали свой отчет в журнале Invertebrate Systematics, а кратко об этом рассказало издание LiveScience. Вторые исследователи – из Музея естественной истории Великобритании. Они описали целый набор животных, среди которых морские огурцы, и опубликовали свой труд на ZooKeys.

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Цветок или ручка

Первая группа ученых с борта судна Nautilus, выполнявшего исследовательскую миссию на глубине 2994 метров, заметила нечто, что внешним видом напоминает плавающий цветок. Удивительный объект был обнаружен 7 июля в Тихом океане в районе подводной горы у Гавайских островов. Это место изучали и раньше, а потому больше не посещали его.

Исследователи говорят, что никогда не видели ничего подобного, хотя являются специалистами в изучении подводного мира. Они рассматривают две версии увиденного:

Согласно одной из них, им удалось обнаружить в морских глубинах новый вид животного.

Другое объяснение предполагает, что речь идет о виде Solumbellula monocephalus, который называется "морской ручкой". Он близок к таким жителям глубин, как медузы, кораллы и гидры.

Если правдива вторая версия, исследователи из Nautilus все равно разочарованы не будут, ведь наблюдения "ручек" имели единичный характер и были сделаны в водах Атлантики и в Индийском океане. Таким образом, они станут первыми, кто увидел представителей этого вида в Тихом океане.

Неизвестный вид сняли на камеру: видео

Десятки новых видов

Во втором случае специалисты из Музея естественной истории Великобритании использовали дистанционно управляемый аппарат для сбора образцов в центральной части Тихого океана. Как сообщает отчет, из 55 обнаруженных экземпляров 48 принадлежали к разным видам.

Найденные животные включают сегментированных червей, беспозвоночных из того же семейства, что и многоножки, морских животных, близких к медузам, и разные виды кораллов.

36 экземпляров нашли на глубине более 4,8 тысячи метров, два — на склоне подводной горы на глубине 4,1 тысячи метров, а 17 – на глубине от 3 до 3,5 тысячи метров.

Разновидность морского огурца Psychropotes verrucicaudatus (1), глубоководная морская звезда Freyastera tuberculata (2), морской огурец Psychronaetes (3), неидентифицированный вид (4), еще одна разновидность морского огурца (5), морской огурец Peniagone vitrea (6) и вид морского ежа Kamptosoma abyssale (7): фото ZooKeys

Это исследование важно не только из-за количества выявленных потенциально новых видов, но и потому, что эти образцы мегафауны раньше изучались только по изображениям морского дна. Без образцов и данных ДНК, которые они содержат, мы не можем правильно идентифицировать животных и понять, сколько существует разных видов,

– говорит доктор Гуадалупе Брибеска-Контрерас, ведущий автор исследования.

Ученые до сих пор работают над этим исследованием, пытаясь распознать и описать все найденные виды.