Первым марсианским поселенцам необходимо будет самостоятельно выращивать себе пищу. Однако сухой и каменистый местный грунт малопригоден для растений – в нем нет азота – самого необходимого питательного элемента для растений. Урожай в таком месте, если и появится, будет крайне скудным. Однако решение, похоже, найдено.

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Чудо-бактерия

Ученые из Университета Колорадо в США нашли способ повысить качество инопланетной почвы, добавив в нее симбиотическую бактерию. Она получает азот из воздуха.

В рамках эксперимента несколько горшков наполнили имитацией марсианского грунта и посадили в него клевер.

В некоторые горшки добавили бактерию Sinorhizobium meliloti.

В результате растения в тех горшках, где были бактерии, развивались лучше: корневая система и побеги были крупнее на 75 процентов по сравнению с образцами, которые росли в реголите без бактерий.

корневая система и побеги были крупнее на 75 процентов по сравнению с образцами, которые росли в реголите без бактерий. При этом анализы показали, что бактерия не насыщает азотом сквозную почву. Вероятно, она каким-то образом напрямую отдает его растениям.

Если это так, открытие дает надежду на дальнейшее терраформирование планеты. Со временем реголит Марса можно было бы сделать пригодным для выращивания сельскохозяйственных культур. Бактерии потенциально могут взять на вооружение марсианские фермеры.

Напомним, недавно ученые предложили технологию создания марсианского бетона из крови, пота и слез космонавтов. Метод позволит изготавливать прямо на Марсе сотни килограммов кирпича в год, скрепляя их собственной кровью, потом и слезами. Новый строительный материал был предложен учеными из Университета Манчестера, которые вдохновлялись древними технологиями.