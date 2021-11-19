Каменный век у нас ассоциируются с людьми, которые бегают с камнями и палками и одеты в звериные кожи. Но все было далеко не так. Например, на территории современной Турции в каменном веке существовал целый город – Чатал-Хююк. Еще 8 – 9 тысяч лет назад там проживало около 10 тысяч человек. В 1962 году, проводя там раскопки, ученые обнаружили остатки одежды. До сегодняшних дней шли споры относительно того, из чего же эта одежда была изготовлена.

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Кусочек одежды каменного века / Фото SciTechDaily

60-летний спор

Итак, с 1962 года, найдя первые куски ткани, которая была частью повседневной одежды, ученые непрестанно спорили, из чего именно эта ткань была произведена. Дошло до того, что образовалось два лагеря: в одном считали, что текстиль производился из шерсти, в другом лагере считали, что из льна.

Несовершенство техники и, вероятно, финансирование долгое время не позволяло дать четкий ответ на этот вопрос. Так продолжалось до 2017 года, когда к делу пригласили даже ботаников.

В прошлом исследователи в значительной степени игнорировали возможность того, что волокна ткани могут быть чем угодно, кроме шерсти или льна.

– говорит профессор Лизе Бендер Йоргенсен.

Детальные исследования найденной древней ткани показали, что наши предки работали не только со льном или шерстью. Часто они использовали лубяное волокно, которое добывали в промежутке между корой и самим телом дерева. Оказалось, что некоторые клочки ткани сделаны из лубяного волокна дуба. Также присутствовали волокна других растений, но идентифицированы пока не все.

Параллельно с этим открытием ученые сделали еще один вывод – жители Чатал-Хююка в меньшей степени использовали лен, чем лубяное волокно. Такое мнение базируется на исследованиях, которые почти не обнаружили семена льна в регионе, а следовательно – их там не выращивали.