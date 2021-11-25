Ученые наконец поняли, почему исчезли люди культуры Лянчжу

Культура Лянчжу внезапно исчезла около 4 300 лет назад, находясь на вершине развития. Она отличилась зарождением ранней государственности, археологические находки богаты на драгоценности, а в городе Лянчжу была эффективная система ирригации.

Регионе, где проживали люди Лянчжу, иногда называют "Венецией китайской каменной эпохи". Еще 5 тысяч лет назад там была обустроена замечательная система каналов, дамб и водохранилищ – это все позволяло эффективно управлять водными ресурсами. Это самые ранние свидетельства мощных гидротехнических сооружений в Китае. Так почему же исчезла такая высокоразвитая цивилизация?

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Реконструкция облика города Лянчжу / Фото Wikipedia

Причины исчезновения Лянчжу

Ученые долгое время не могли понять, что вызвало такой быстрый коллапс цивилизации, которая находилась на вершине развития. Делались разные предположения: от глобальных наводнений реки Янцзы и других прилегающих к ее дельте рек, и до падения астероида.

На помощь пришли геологи, которые исследовали сталагмиты в двух пещерах, расположенных неподалеку древнего города Лянчжу. Эти минеральные образования позволяют воссоздать климатические условия на протяжении десятков тысяч лет.



Расположение города Лянчжу в дельте реки Янцзы / Фото Wikipedia

Причина падения

Исследования сталагмитов показало, что причиной падения культуры Лянчжу, вероятно, стал климат и его изменения. Оказалось, что в промежутке 4 345 – 4 324 лет назад был период чрезвычайно сильных осадков. Доказательства этого были предоставлены изотопными записями углерода, измеренными в Университете Инсбрука, Австрия. Более того, эти данные подтверждаются более ранними исследованиями, которые обнаружили, что культурные слои постоянно прерываются прослойками глины, песка или другими осадочными породами.

Точность датировки составляет "плюс-минус" 30 лет. Очевидно, что муссонные дожди привели к значительному поднятию уровня воды в регионе дельты Янцзы, что и стало причиной того, что город был заброшен. Лянчжу не спасли даже дамбы и каналы, которые люди строили сотни лет. Такие климатические условия держались еще около 300 лет после того, как культура исчезла из дельты реки.